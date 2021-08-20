Есть возможность получить новый автомобиль у вакцинированных жителей Костанайской области

Поучаствовать в розыгрыше смогут костанайцы, кто получит прививку первым компонентом в срок с 1 августа по 1 октября. Это уже не первый опыт поощрения участников вакцинации, ранее уже были розыгрыш 10-ти айфонов. При этом, как отмечают в акимате областного центра, главный приз при получении вакцины — это всё таки здоровье.

Жителей области продолжают поощрять за получение вакцины против ковид-19. В начале месяца аким области объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных граждан, но не было информации о том, какой он марки. Заместитель акима Костаная рассказал, что разыгрывать будут Chevrolet Nexia 2021 года выпуска.

«Розыгрыш проводится в период с 1 августа по 1 октября, то есть в течение двух месяцев жители Костанасйкой области, которые получили 1 компонент могут принять участие в данном розыгрыше.Розыгрыш сам пройдет в начале октября, так как управлению здравоохранения нужно будет сделать выгрузку с информационной системы, после этого в программе методом случайных чисел, рандомно будет определен счастливчик»,- говорит заместитель аким города Костанай Саят Шаймурунов.

По словам Саята Шаймурунова, это не первый опыт поощрения участников вакцинации. В Костанае уже проводили розыгрыши айфонов, абонементов в термапарк, а также организации премируют, поощряют путевками в санаторий и бытовой техникой своих сотрудников. Замакима города призывает всех граждан проявить сознательность и привиться.

«Хотелось бы сказать, что самое главное не приз до этого акиматом области проводился розыгрыш айфонов, рядом организации локальными профсоюзами, акиматом города были разыграны сертификаты, бытовая техника. Самый главный приз — это здоровье наших граждан, здоровье каждого человека»,- отмечает Саят Шаймурунов.

Сейчас увидеть автомобиль, который получит один из привитых счастливчиков можно возле ЦУМа.

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