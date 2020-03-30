«Есть время покинуть Костанайскую область» — комментарии полиции о запрете на выезд и въезд

Костанайская область будет закрыта для въезда и выезда. По периметру региона на 10-и трассах выставят блокпосты, на которых будут работать полицейские, в том числе сотрудники спецотряда быстрого реагирования и медики. Кроме того, ограничивается передвижение и внутри региона. О том, какие ещё меры вводятся для обеспечения безопасности населения, рассказал руководитель местной полицейской службы, сообщает alau.kz

«У гостей нашей области на сегодня есть время до 22 часов 31-ого марта, кто приехал в гости или по работе находится здесь, покинуть нашу область»,- говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет Мажикенов.

Жители костанайского региона, которые сейчас находятся за её пределами, так же имеют последнюю возможность вернуться домой. В 22 часа 31-ого марта по периметру области начнут работу блок-посты. Выставят их на 10 автомобильных трассах, ведущих в регион и из него. На них будут работать сотрудники патрульной полиции, полицейского СОБРа, медучреждений и санэпиднадзора. Они не закроют, но существенно ограничат въезд и выезд на территорию области.

«Запрет пассажирских перевозок, всеми видами автотранспорта по направлению к границам Акмолинской области, СКО, Карагандинской области, Актюбинской области, за исключением лиц направляющихся на лечение в установленном порядке. Второе: запрет автобусных перевозок между районами и городами нашей области, также и микроавтобусами»,- сказал Курмет Мажикенов.

В Российскую Федерацию смогут выехать только дипломаты, транзитные и местные грузовые машины с товарами и продуктами и без пассажиров. Им же будет разрешено и въезжать на территорию Костанайской области, в отличие от иностранцев и жителей других регионов Казахстана, если те не едут на лечение. Движение грузовиков будет отслеживаться патрульной полицией, фиксироваться часы их въезда в регион, проезда по контрольным точкам и выезда из него.

«В целях недопущения объезда блок-постов на объездных дорогах будет осуществляться патрулирование сотрудниками полиции. То есть объезд на транспорте в пешем порядке»,- сообщил Курмет Мажикенов.

Между населенными пунктами сможет ходить только торговый, а также личный легковой транспорт и пассажирские такси. Межрайонные поездки, впрочем, так же будут отслеживаться и контролироваться полицией. Ограничения введут и в населенных пунктах.

«Согласно постановления ограничили передвижение на улицах и в общественных местах после 22:00, кроме посещения магазинов за продуктами, аптек и т. д. Ну, на своей машине, если по надобности только. Если сотрудник полиции остановит данного человека на транспорте и этот человек передвигается беспричинно, то он будет наказан»,- рассказал Мажикенов.

Меньше чем за две недели за нарушение режима чрезвычайного положения в Костанайской области к административной ответственности уже привлечен 121 человек. Их дела направлены в суд, где им может быть назначено наказание или в виде штрафа в 10 МРП или в виде ареста сроком до 15 суток.

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