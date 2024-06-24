Есть всего четыре дня. Казахстанцев предупредили об укусах клещей

Фото взято с сайта dobdocchel.ru
В этом году в Казахстане 25 598 человек, или 100% целевой группы, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Плановой вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания, такие как лесники, егери, геологи и охотники, и является одной из самых эффективных мер по предотвращению заболевания.
В целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию.
С начала года 7547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин.
На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина.
Заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях.
Чтобы обезопасить себя и своих близких:
1. Пользуйтесь репеллентами. Средства против клещей помогут снизить риск укусов.
2. Носите защитную одежду. В лесу и на природе выбирайте закрытую одежду и обувь.
3. Регулярно осматривайте себя и своих близких. После прогулок на природе тщательно проверяйте тело на наличие клещей.
4. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. При укусе клеща немедленно обратитесь в медицинскую организацию..
5. Для обеспечения эффективности иммуноглобулина, необходимо обратиться в медорганизацию в первые 4 дня после укуса.