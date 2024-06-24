Есть всего четыре дня. Казахстанцев предупредили об укусах клещей

В этом году в Казахстане 25 598 человек, или 100% целевой группы, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Плановой вакцинации подлежат люди, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах заболевания, такие как лесники, егери, геологи и охотники, и является одной из самых эффективных мер по предотвращению заболевания.

В целях профилактики клещевого энцефалита в случае укуса насекомого применяется клещевой иммуноглобин. Препарат назначается врачом только после осмотра при обращении в медицинскую организацию.

С начала года 7547 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. 92% от числа укушенных в профилактических целях получили клещевой иммуноглобулин.

На сегодняшний день для продолжения вакцинации и обеспечения защиты населения в наличии имеется около 29 тысяч доз вакцины и порядка 44 литров иммуноглобулина.

Заражение клещевым энцефалитом происходит преимущественно в природных условиях на эндемичных территориях.

Чтобы обезопасить себя и своих близких:

1.⁠ ⁠Пользуйтесь репеллентами. Средства против клещей помогут снизить риск укусов.

2.⁠ ⁠Носите защитную одежду. В лесу и на природе выбирайте закрытую одежду и обувь.

3.⁠ ⁠Регулярно осматривайте себя и своих близких. После прогулок на природе тщательно проверяйте тело на наличие клещей.

4.⁠ ⁠Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. При укусе клеща немедленно обратитесь в медицинскую организацию..

5.⁠ ⁠⁠Для обеспечения эффективности иммуноглобулина, необходимо обратиться в медорганизацию в первые 4 дня после укуса.

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