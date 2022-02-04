Европа близка к завершению пандемии коронавируса — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Европа близка к завершению пандемии коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у стран Европы появилась уникальная возможность взять вирус под контроль.
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Он считает, что весной может начаться длительный период спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от любой передачи вируса.
Представитель ВОЗ также призвал страны Европы передавать вакцины через границы, чтобы сделать их доступными для всех. Ученые неоднократно отмечали, что если большинство населения мира не будет вакцинировано, дальнейшее распространение коронавируса может привести к его мутациям в сторону более заразных или более смертельных штаммов.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать годом завершения пандемии COVID-19. Однако он предостерег от предположений о том, что острая фаза пандемии COVID-19 подходит к концу. По словам главы ВОЗ, не следует полагать, что «омикрон» — это последний штамм, имеющий какое-либо значение, и что пандемия может скоро сойти на нет.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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