Страны Европы заинтересованы в казахстанском электричестве. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.

По информации ведомства, Казахстан продолжает работу с Азербайджаном и Узбекистаном над проектом строительства кабеля для торговли экологически чистым электричеством между тремя странами, Европой и другими регионами. Это должно обеспечить взаимосвязь энергосистем Центральной Азии и Азербайджана, что способствует устойчивому экспорту ресурса.

При этом стороны поддержали идею расширить существующую внутреннюю инфраструктуру и развивать новые линии связи, чтобы увеличить возможности по продаже экологически произведенного света в ЕС и другие регионы.

«Уже на сегодняшний день страны Европы проявили заинтересованность в совместной работе по изучению технических и финансовых вопросов, связанных с подключением к существующему проекту Черноморской подводной линии электропередачи. На сегодняшний день сторонами ведется работа по подготовке к технико-экономическому обоснованию проекта, после чего будет известна более детальная информация проекта», – пояснили в Минэнерго.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов обсудил с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили возможности для синергии проекта по созданию транскаспийского энергетического коридора и грузинского проекта по прокладке высоковольтного кабеля через Черное море.

