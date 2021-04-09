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Европейский суд по правам человека признал законной обязательную вакцинацию детей

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей соответствующей демократическим нормам. Решение было вынесено по иску группы родителей из Чехии, не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста, сообщает DW.

Решение в ЕСПЧ было принято большинством голосов – 16 против одного.

Согласно чешскому закону, для зачисления в детсад детям необходимо получить обязательные прививки, в том числе от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита B, кори и краснухи. Родители дошкольников, обратившиеся в ЕСПЧ, заявляли, что эта норма нарушает статью Европейской конвенции о правах человека об уважении к частной жизни.

Европейский суд по правам человека признал, что обязательная вакцинация как недобровольное нарушение целостности организма связана с правом на уважение частной жизни. Однако в решении суда говорится, что политика правительства Чехии направлена на защиту здоровья и прав других людей, в том числе тех, кому прививки противопоказаны, так как их здоровье зависит от коллективного иммунитета. В ЕСПЧ также отметили, что недопуск детей без прививок в детский сад является превентивной, а не карательной мерой.

«Следовательно, меры, на которые жалуются истцы, будучи оценены в контексте национальной системы, находятся в разумном соотношении с законными целями, которые преследует чешское государство (а именно: защитить от болезней, которые могут представлять серьёзный риск для здоровья) посредством обязательной вакцинации», – говорится в документе.

Отмечается, что в Чехии родителей могут оштрафовать из-за отсутствия у детей необходимых прививок.

В Казахстане летом 2020 года был принят новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения РК. Проект документа рассматривался в парламенте почти девять месяцев. Одной из самых спорных норм кодекса стал вопрос обязательной вакцинации. В итоге вакцинация стала обязательной, но непривитых детей примут в детсады.

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