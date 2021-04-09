Европейский суд по правам человека признал законной обязательную вакцинацию детей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей соответствующей демократическим нормам. Решение было вынесено по иску группы родителей из Чехии, не согласных с законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста, сообщает DW.

Решение в ЕСПЧ было принято большинством голосов – 16 против одного.

Согласно чешскому закону, для зачисления в детсад детям необходимо получить обязательные прививки, в том числе от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита B, кори и краснухи. Родители дошкольников, обратившиеся в ЕСПЧ, заявляли, что эта норма нарушает статью Европейской конвенции о правах человека об уважении к частной жизни.

Европейский суд по правам человека признал, что обязательная вакцинация как недобровольное нарушение целостности организма связана с правом на уважение частной жизни. Однако в решении суда говорится, что политика правительства Чехии направлена на защиту здоровья и прав других людей, в том числе тех, кому прививки противопоказаны, так как их здоровье зависит от коллективного иммунитета. В ЕСПЧ также отметили, что недопуск детей без прививок в детский сад является превентивной, а не карательной мерой.

«Следовательно, меры, на которые жалуются истцы, будучи оценены в контексте национальной системы, находятся в разумном соотношении с законными целями, которые преследует чешское государство (а именно: защитить от болезней, которые могут представлять серьёзный риск для здоровья) посредством обязательной вакцинации», – говорится в документе.

Отмечается, что в Чехии родителей могут оштрафовать из-за отсутствия у детей необходимых прививок.

В Казахстане летом 2020 года был принят новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения РК. Проект документа рассматривался в парламенте почти девять месяцев. Одной из самых спорных норм кодекса стал вопрос обязательной вакцинации. В итоге вакцинация стала обязательной, но непривитых детей примут в детсады.

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