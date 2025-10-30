В Казахстане заработал механизм оформления аварий по Европротоколу — теперь участники несложных ДТП могут фиксировать происшествие без вызова полиции. Решение призвано сократить время на оформление, снизить нагрузку на госорганы и сделать процесс удобнее для водителей.

Когда можно оформить Европротокол

Европротокол применим, если одновременно соблюдены условия:

пострадавших нет;

в аварии участвуют только два транспортных средства;

транспортных средства; у обоих водителей есть действующий полис ОСГО ВТС ;

; между участниками нет разногласий по обстоятельствам ДТП;

по обстоятельствам ДТП; предварительный размер ущерба не превышает 100 МРП.

Как оформить

Заполнить Европротокол можно в eGov Mobile, приложении «Европротокол» или через электронные сервисы страховых компаний. Участники самостоятельно фиксируют место и последствия ДТП, вносят данные о водителях и авто, после чего материалы автоматически направляются в страховую организацию.

Что важно знать

Если все условия соблюдены и Европротокол оформлен корректно, виновник ДТП не привлекается к административной ответственности. Выплаты пострадавшей стороне производит страховщик в рамках полиса ОСГО ВТС.

Эксперты рекомендуют перед заполнением сделать несколько фото/видео с разных ракурсов, зафиксировать расположение машин, видимые повреждения и дорожную обстановку — это ускорит урегулирование.

