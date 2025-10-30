В Казахстане заработал механизм оформления аварий по Европротоколу — теперь участники несложных ДТП могут фиксировать происшествие без вызова полиции. Решение призвано сократить время на оформление, снизить нагрузку на госорганы и сделать процесс удобнее для водителей.
Когда можно оформить Европротокол
Европротокол применим, если одновременно соблюдены условия:
- пострадавших нет;
- в аварии участвуют только два транспортных средства;
- у обоих водителей есть действующий полис ОСГО ВТС;
- между участниками нет разногласий по обстоятельствам ДТП;
- предварительный размер ущерба не превышает 100 МРП.
Как оформить
Заполнить Европротокол можно в eGov Mobile, приложении «Европротокол» или через электронные сервисы страховых компаний. Участники самостоятельно фиксируют место и последствия ДТП, вносят данные о водителях и авто, после чего материалы автоматически направляются в страховую организацию.
Что важно знать
Если все условия соблюдены и Европротокол оформлен корректно, виновник ДТП не привлекается к административной ответственности. Выплаты пострадавшей стороне производит страховщик в рамках полиса ОСГО ВТС.
Эксперты рекомендуют перед заполнением сделать несколько фото/видео с разных ракурсов, зафиксировать расположение машин, видимые повреждения и дорожную обстановку — это ускорит урегулирование.
Костанае полицейские раскрыли факт незаконной охоты
После утечки на 16 млн: жёсткие штрафы и аудит госсистем
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.