Ездили на лёд в 4 утра. Костанайский ледовый дворец отремонтируют

Ледовый Дворец спорта в центральной части города построен в 2002 году. 7 лет назад здесь провели капитальный ремонт здания, инженерных коммуникаций и системы охлаждения ледовой арены.

Но работать круглогодично он все же не в силах, отмечают родители детей, которые занимаются здесь в секциях.

«Нам не хватает льда. Вот даже взять нас с Рудным. Никто не проводит хронологию, почему мы сейчас хуже Рудного. Хуже Рудного, потому что выходим на лед в июне в июле, а мы в том году, опять же, благодаря новостям, третьего октября вызывали новости, и мы вышли на лед. Нам просто не хватает этого льда».

Специалисты поясняют, такая ситуация складывается из-за отсутствия системы осушения и кондиционирования воздуха. Конструкция крыши Ледового Дворца не позволяет удерживать холодные потоки воздуха, в связи с чем в тёплое время года на арене образуется сильный конденсат, стоит плотный туман, который не позволяет проводить тренировки. Глава региона пообещал, что проблема будет решена.

«Мы намерены уже на будущий год выделить все необходимые средства, чтобы наш «ледовый» функционировал максимально. Месяц — полтора необходимо, чтобы растопить, провести ремонт всего оборудования сегодня. Смета около — 400 млн тенге, она подготовлена, мы еще раз посмотрим, проверим», — сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Костанайцы активно комментируют данную новость в нашем инстаграм аккаунте в том числе и родители детей-спортсменов.

«Нашим детям, которые там занимаются мало!!!! Дети занимаются с 6 утра! Времени не хватает. Всё держится на честном слове и энтузиазме родителей, которые готовы на всё, лишь бы наши дети имели возможность заниматься на льду! Летом возили детей в 4 часа утра в Рудный на лед — да не проблема! Арендовать залы для сухих и хорео — конечно! Самостоятельно экипировать своих детей — с радостью! Мы, родители спортсменов не просим больше, чем нам могут дать», — написала подписчица. .

Еще сложнее ситуация с новой Ледовой ареной. Проблемы у него возникли сразу после ввода в эксплуатацию в 2021 году. В январе этого года он был передан частной организации в доверительное управление на 6 лет. Однако, партнер надежды не оправдал: не были поставлены инвентарь и оборудование, несвоевременно производились коммунальные платежи, а также отсутствовал профессиональный кадровый персонал. В связи с этим, в августе договор с частником был расторгнут.

«Такой объект должен быть государственным. Правильно? Государство лучше будет управлять, чем вы», — спросил Кумар Аксакалов.

«Да это стопроцентно, согласен. Мы это поняли. Ммы уже сами содержать это не можем, поэтому самое лучшее решение, чтобы передать государству, чтоб оно управляло «Ледовым дворцом». И полноценно здесь уже будут заниматься дети».

Сейчас между акиматом и партнером заключено медиативное соглашение. Согласно документу, до 25 октября частная организация наладит работу Ледовой арены и обеспечит запуск всего оборудования, кроме того, будут погашены все имеющиеся коммунальные задолженности. После здание будет передано на баланс Школы зимних видов спорта. Здесь надеются, что этот зимний сезон пройдет для него благополучно

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