Ежедневный рост заболевших коронавирусом регистрируется в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

16 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 123 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 36, г.Аркалык – 26, г.Рудный – 21, г.Житикара – 10, по 5 случаев в Алтынсаринском и Аулиекольском районах, по 4 случая в Костанайском, Федоровском и Мендыкаринском районах, 3 случая в Жангельдинском районе, 2 случая в Карасуском районе, по 1 случаю в Амангельдинском, Камыстинском и Денисовском районах.

86 обследованы по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 18 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 101 с симптомами заболевания, 22 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 16 июля 2021г. зарегистрировано 18023 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16824 человека.

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