Ежегодная областная спартакиада учителей прошла в городе Тобыл

Педагоги из 16 регионов соревновались в пяти видах спорта. По результатам этого тура лучшие отправятся защищать честь Костанайской области на уровне республики. Успешный соревновательный опыт у сборной Костанайской области уже есть. в 2019 году.

Диас Жанатаев учитель из Карасуского района сейчас не сосем в привычном для себя амплуа. Сегодня на спортивной площадке он не просто педагог — он капитан команды учителей по мини-футболу. Сейчас он проводит последнюю тренировку перед финальной игрой. По его словам поражений у них еще не было, и приехали в областной центр они только за победой.

«Данная спартакиада проходит на высоком уровне, хорошие игровые площадки, компетентые судьи, в общем все понравилось соперник очень достойный. Пока осталась одна игра, пока идем без поражений. Результат последней игры покажет.Мы думаем только об одном — о победе,чтобы поехать на республиканские соревнования»,- говорит Диас Жанатаев.

А в этом зале проходят игры по волейболу. И, если капитан Диас Жанатаев, команды по мини-футболу приехал только за победой, то учитель физкультуры из города Рудный Айнура Игнатишина — за эмоциями. Молодой педагог рассказывает, что это уже не первый ее опыт участия в спартакиаде педагогов.

«Эмоции только положительные, рады, что после этого длиннейшего карантина затяжного, нам дали выехать, хоть какие-то соревнования провели, мы сыграли уже все игры у нас и победы есть и поражения, общекомандное место пока нам неизвестно, эмоции только положительные, учителя выехали развеялись, теперь мы с новыми силами едем на работу,у нас есть какой-то стимул, мотивация, тренироваться, выезжать, чтобы на следующий год у нас было больше побед, чем поражений»,- рассказывает учитель из города Рудный Айнура Игнатишина.

Спартакиада учителей уже стала ежегодным событием. Проводят ее управление образования и локальный профсоюз работников образования и науки с соблюдением всех санитарных норм, а все участники вакцинированы. Соревнуются педагоги по пяти видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу, тогызкумалаку, и настольному теннису. Лучшие поедут защищать честь области на республике.

«В ноябре месяце планируется проведение республиканской спартакиады, наши спортсмены уже имеют опыт на выступлении республиканской олимпиаде учителей. В 2019 году наша команда заняла первое общекомандное место в это спартакиаде, надеемся, что и в этом году покажем хороший результат»,- рассказывает директор РЦФКиДЮТ Куаныш Бимурзин.

По итогам спартакиады первое общекомандное место заняли учителя из Костаная, второе — за педагогами из Рудного, а третье место — за Карасуским районом. Кстати, команда знакомого Диаса Жанатаев стала первой в футбольном первенстве, а Айнуры Игнатишиной — третьей в волейболе.

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