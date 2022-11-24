Ежегодный рост пенсий на 13% коснется 2,2 млн казахстанцев

Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Как в Казахстане будут повышать размеры пенсий, рассказал на встрече с многодетными матерями, лицами с инвалидностью, пенсионерами и представителями НПО Абайской области председатель комитета труда и социальной защиты МТСЗН Толеген Оспанкулов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

«С 1 января 2023 года начнется поэтапное повышение минимальной и максимальной ставок базовой пенсии. При этом ежегодный рост составит порядка 13% и коснется всех 2,2 млн пенсионеров. Наряду с этим будет увеличена и величина максимального дохода для исчисления солидарной пенсии с 46 до 55 МРП, что также отразится на размерах пенсий. В целом новый пакет мер позволит к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%», – сообщил он.

Еще одной мерой для повышения пенсий граждан станет введение условно-накопительного компонента за счет обязательных пенсионных взносов работодателей, внедрение которых будет осуществляться поэтапно в течение пяти лет, начиная с 2024 года.

Председатель КТСЗ также проинформировал о приостановлении запланированного повышения пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года на пять лет. При этом он отметил, что на сегодняшний день по республике не имеют доходов около 325 тыс. женщин в возрасте от 50 до 60 лет.

«Не имея трудового стажа и не участвуя в накопительной пенсионной системе, в будущем они будут получать пенсию в меньших размерах, чем работающие женщины. Для женщин, приближающихся к пенсионному возрасту и не имеющих источника дохода, выработаны дополнительные меры поддержки со стороны государства. Так, в рамках трансформации проекта «Серебряный возраст» предусмотрено вовлечение женщин, начиная с 50-летнего возраста, в социальные проекты с целью увеличения периода участия в пенсионной системе. Они смогут работать индивидуальными помощниками, социальными работниками по уходу, консультантами по социальной работе и наставниками для молодых работников», – резюмировал Толеген Оспанкулов.

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