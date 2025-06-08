Недавно в Минпросвещения сообщили, что с 1 июля в Казахстане будет введена новая форма семейного устройства. В профессиональные приемные семьи будут брать детей, которые накануне остались без попечения родителей. Таким образом, дети будут сразу направляться в профессиональные приемные семьи, минуя интернатные учреждения.

Каждая семья сможет одновременно содержать до 4 приемных детей. По данным министерства, каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие.

Сколько будут получать профессиональные родители

Как сообщили в Министерстве просвещения в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, приемным профессиональным семьям на ежемесячной основе будет выплачиваться пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размер — 10 МРП (39 320 тенге в 2025 году).

«Также будет производится оплата услуг в размере 75 месячных расчетных показателей — 294 900 тенге«, — добавили в министерстве.

Выплачивать по 75 МРП будут каждому профессиональному родителю. А пособие в размере 10 МРП будут платить на каждого ребенка. Таким образом, если в одной профессиональной приемной семье будут воспитывать четверых детей-сирот, за них ежемесячно будут платить 157 280 тенге. Оба родителя за свои услуги в сумме будут получать 589 800 тенге.

По данным Минпросвещения, пособие на детей предназначено для обеспечения надлежащих условий их жизни, включая приобретение одежды, продуктов питания, канцелярских принадлежностей и других необходимых товаров и услуг.