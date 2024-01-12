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Ежемесячные выплаты пенсионерам из ЕНПФ повысили

Фотография для новости Ежемесячные выплаты пенсионерам из ЕНПФ повысили

Фото alau.kz

C 1 января 2024 года на 5% выросли выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых в период после 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Выплаты из ЕНПФ осуществляются согласно Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 521 (далее – Методика).

В соответствии с Методикой выплаты гражданам, выходящим на пенсию, рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений 6,5% и делится на 12.

Для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев, Методикой предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (далее — ПМ), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2024 году ПМ — 43 407 тенге). Таким образом, с начала года размер минимальной выплаты из ЕНПФ составил 30 384,9 тенге (70% * 43 407 тенге).

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%.

В случае, если сумма пенсионных накоплений на дату осуществления выплаты из ЕНПФ не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2024 году размер единовременной пенсионной выплаты составляет 694 236 тенге = 12 * 57 853 тенге).

Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты рассчитываются по методике, действовавшей на момент назначения пенсионных выплат: сумма годовой пенсионной выплаты рассчитывается и не превышает наибольшую из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2024 году: 1 735 590 тенге =30*57 853 тенге) и величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя.

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