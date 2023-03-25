Гидрологический прогноз на период с 25 по 31 марта

Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» за период с 16 по 23 марта по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 39 % до 34%.

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Согласно недельного синоптического прогноза погоды на 25-31 марта 2023 года на западе Казахстана прогнозируется дождь, в северной половине республики, в центре и на востоке страны, с середине данного периода, прогнозируются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В связи с чем, ожидается интесивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.

На западе Казахстана большую часть указанного периода сохраняются ночные температуры в пределах +2+10°С, днем температурный фон ожидается +12+20°С, в Атырауской области +17+25°С, в последних числах марта прогнозиуется небольшое понижение температуры воздуха.

В северной половине страны, в центре и на востоке республики, на предстоящей неделе ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха.

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