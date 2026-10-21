«Ипотека для учителей и врачей»: казахстанцев предупредили о рекламных уловках





В социальных сетях распространяются публикации об ипотеке якобы на особых условиях для педагогов, медиков, госслужащих и представителей других профессий. Однако за такими предложениями не всегда стоят отдельные государственные программы, предупреждает Центр по борьбе с дезинформацией.

Зачастую подобные объявления размещают компании, предлагающие платные консультации по оформлению ипотечных займов. Чтобы привлечь клиентов, они адаптируют заголовки под конкретную аудиторию: «Ипотека для педагогов», «Жильё для врачей» или «Специальная программа для государственных служащих».

При этом в рекламе может идти речь об одних и тех же жилищных программах, доступных представителям разных профессий. Упоминание конкретной специальности создаёт впечатление, что появилось отдельное предложение именно для этой категории граждан.

Такие публикации могут формировать ложные ожидания и побуждать людей обращаться за платными консультациями, полагая, что без посредника получить ипотеку невозможно.

В Центре рекомендуют дополнительно проверять объявления, если в них нет ссылок на официальные условия, подробности предлагают раскрыть только после оплаты или обещают гарантированное одобрение кредита.

Казахстанцев призывают уточнять условия ипотечных программ в официальных источниках и не принимать финансовые решения исключительно на основании публикаций в соцсетях.

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