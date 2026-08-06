Face ID и 85 камер: как школы Костаная готовят к новому учебному году





В Костанае началась приёмка образовательных учреждений перед новым учебным годом. В состав комиссии вошли сотрудники отдела образования, санитарно-эпидемиологической службы, полиции, ДЧС и коммунальных предприятий.

Специалисты оценивают состояние зданий и кабинетов, соблюдение санитарных требований, безопасность детей и готовность отопительных систем.

Система отопления прошла проверку

Утром 6 августа комиссия посетила школу-лицей №1. Перед началом отопительного сезона здесь провели опрессовку и промывку системы отопления.

— Система проверяется под давлением, осматриваются слабые участки, узлы и приборы учёта. После этого школе выдаётся акт готовности к отопительному сезону, — рассказал инженер абонентской службы ГКП «КТЭК» Семён Роньжин.

По словам директора школы-лицея №1 Бауыржана Кажиякбарова, в учреждении провели текущий ремонт: подготовили и побелили кабинеты, обновили покраску. Школа уже получила акт готовности к отопительному сезону.

Посторонних не пропустит Face ID

Особое внимание комиссия уделила безопасности. На турникете у входа установлена система распознавания лиц. В базу внесены ученики, учителя и сотрудники школы. Постороннего человека система не пропустит.

Внутри здания и на прилегающей территории работают 85 камер видеонаблюдения. Изображение с них поступает в Центр оперативного управления полиции. Как отметили в школе, слепых зон практически нет.

Приёмка образовательных учреждений продлится до 13 августа. Комиссии предстоит проверить 37 школ, 24 детских сада и восемь организаций дополнительного образования.

Школа-лицей №1 проверку уже прошла и получила акт готовности к новому учебному году.

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