Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса рассказала о преимуществах внедрения системы Face ID в поликлиниках и объяснила, какую пользу это принесет пациентам и медицинской системе в целом, передает Zakon.kz.

Альназарова подчеркнула, что законодательная база позволяет проводить идентификацию пациентов, обращающихся в медицинские организации.

«К сожалению, это была вынужденная мера – огромные средства сегодня уходят на приписанные медицинские услуги. Введение этого инструмента позволило нам снизить количество приписок», – сказала она.

Глава Министерства здравоохранения также отметила, что до конца года планируется внедрение дополнительных мер, направленных на устранение приписок и обеспечение полной прозрачности в использовании средств как в рамках фонда обязательного медицинского страхования, так и бюджетного финансирования.

«Если пациент не согласен использовать Face ID, он может подтвердить правомерность обращения за медицинской помощью через специальное приложение, введя 7-значный код. Этот код активируется буквально за несколько секунд и нигде не сохраняется, что обеспечивает дополнительную гарантию того, что его идентификационные данные не будут использованы повторно», – пояснила Альназарова.

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