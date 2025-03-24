По факту действий сексуального характера к лицу, не достигшему шестнадцатилетнего возраста, проводится досудебное расследование. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП на запрос alau.kz

В настоящее время ведутся необходимые следственные действия.

«Подозреваемый задержан и судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Следует отметить, что данное лицо является наемным работником в частной организации», — сообщает пресс-служба ДП.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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