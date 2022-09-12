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Факт хищения бюджетных денежных средств выявлен в Костанайской области

politic.kz

Департаментом АФМ по Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина который путем обмана и злоупотребления доверием субъектов аграрного сектора, совершил неоднократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе, на приобретение семян картофеля.

В результате его преступных действий общий ущерб государству составил порядка 96 млн. тенге.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

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