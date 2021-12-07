Факт хищения пенсии сотрудницей «Казпочты» выявлен в Костанайской области

Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт хищения пенсии сотрудником «Казпочты» в Костанайской области.

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Территориальным департаментом Агентства по Костанайской области установлено, что начальник отделения почтовой связи поселка Октябрьский (г.Лисаковск) Костанайского областного филиала АО «Казпочта» в период с октября 2020 года по июль 2021 года производила хищение денежных средств у пенсионерки.

Сотрудница имела полный доступ к программному обеспечению «WorkFov», содержащему сведения о клиентах КОФ АО «Казпочта», в том числе вышеуказанной пенсионерки.

Таким образом, используя свое служебное положение, она неоднократно сформировывала расходно-кассовые ордера, предоставляющие право на получение денег в строке «Получатель денег» подделывала подпись пенсионерки.

Всего похищено 440 тысяч тенге с пенсионного счета пожилой женщины.

Сотрудница «Казпочты» осуждена на 2 года ограничения свободы. Также он лишена права занимать определенные должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях, связанные с товарно-материальной ответственностью сроком на 3 года.

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