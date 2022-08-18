Факт хищения полумиллиарда тенге из бюджета установлен в Костанайской области

Департаментом АФМ по Костанайской области установлен факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн. тенге в рамках государственной инвестиционной программы.

Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

Судом трое подсудимые признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу.

В итоге одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде 5-ти лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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