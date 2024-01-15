Факт не связан с сериалом «Слово пацана». Четверо подростков избили мужчину в Костанайской области

В социальных сетях появилось видео с избиением мужчины. Мы запросили информацию в ДП области.

В ноябре месяце прошлого года в Аркалыке ювенальными полицейскими был выявлен факт умышленного нанесения неизвестными лицами телесных повреждений 54-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В ходе разбирательств, были установлены четверо учащихся 15 и 16 лет.

По данному факту в местном отделе полиции было начато досудебное расследование по ст.107 УК РК «Умышленное причинение среднего вреда здоровью».

Так как, результаты судебно-медицинской экспертизы, показали легкий вред здоровью, уголовное дело было прекращено.

Полиция инициировала рассмотрение данного факта на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города, с приглашением родителей и администрации школы, в которой они обучаются.

Решением комиссии, все четверо поставлены на профилактический учет полиции.

Кроме того, в отношении родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, полиция возбудила административные производства по ст.127 КОАП РК. Процессуальное решение примет суд.

Департамент полиции Костанайской области не связывает данный факт с художественным сериалом «Слово пацана».

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