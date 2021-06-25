Факт незаконной охоты выявили в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
22 июня около 13.00 часов на полевой дороге в трех километрах от села Байгожа Мендыкаринского района сотрудниками отдела полиции Мендыкаринского района совместно с пограничным отделением «Узынагаш» была остановлена автомашина марки «ВАЗ 2101» под управлением 36-летнего жителя Мендыкаринского района, у которого при проверке в багажнике автомашины была обнаружена одна туша, предположительно сибирской косули, и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье. Об этом сообщает пресс-служба областного ДП.
В ходе осмотра автомашины «ВАЗ 2101» обнаружено и изъято: с багажника 1 туша предположительно сибирской косули, незарегистрированное двуствольное охотничье ружье марки ИЖ 716, 9 стрелянных гильз и 13 патронов к ружью 12 калибра, раскладной нож с пятнами бурого цвета похожими на кровь, фонарь-фароискатель.
В задней части салона изъят оранжевый полиэтиленовый пакет с разделанным мясом предположительно сибирской косули.
Транспортное средство водворено на стоянку ОП Мендыкаринского района.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мендыкаринского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.337 ч.1 УК РК (незаконная охота). Назначена судебно-биологическая экспертиза по определению вида и возраста животных.
В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные действия, направленые для объективного исследования всех обстоятельств дела.
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