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Факт незаконной охоты выявили в Костанайской области

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Сотрудниками полиции по прибытию на территорию одного из хозяйств Дамдинского сельского округа Наурзумского района в пристройке, расположенной во дворе фазенды, обнаружена туша животного в разделанном виде и разделенная на две части, предположительно сибирской косули.

Полицейскими установлено, что фазенда принадлежит одному из жителей Аулиекольского района. Мужчина и пять его знакомых прибыли на территорию хозяйства, чтобы поохотиться и порыбачить. По словам хозяина фазенды, около 17:00 часов он решил проверить скот, который пасся возле озера. После он подошел в сторону камышей, где что-то шевелилось. Достав из чехла ружье, мужчина выстрелил. Подойдя поближе, увидел тушу самца косули. Тогда он решил разделать животное, так как было жалко оставлять мясо. Шкуру и внутренности оставил на месте, перевезти уже разделанное мясо домой ему помогли знакомые.

По данному факту проводится расследование, зарегистрированное по статье 337 Уголовного кодекса, назначена экспертиза

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