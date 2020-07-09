Факт незаконной реализации лекарств по завышенным ценам выявлен в Костанайской области

На территории Костанайской области проведены рейдовые профилактические мероприятия по выявлению фактов нелегальной продажи лекарств, предназначенных для профилактики и лечения вирусных заболеваний, либо их реализации по завышенным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

Выявлено 2 факта незаконной реализации медицинских масок без лицензии, а также факт реализации лекарств по завышенным ценам.

Сотрудниками полиции задержан 29-летний житель города Костаная, который приобретал лекарства на территории Российской Федерации с целью их перепродажи в области. Препараты передавал его знакомый россиянин. Причем накрутка составляла 30% от стоимости препаратов. При его задержании в салоне автомобиля обнаружено более 18 наименований лекарственных препаратов, которые применяются при лечении острых респираторных заболеваний. Всего была изъято более 200 упаковок лекарств. Среди них парацетамол, АЦЦ, аспирин.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 ч 1 УК РК «Незаконная предпринимательская деятельность».

Также полицией выявлено два факта реализации медицинских масок без лицензии. В областном центре задержан 50-летний мужчина, который в магазине продавал медицинские маски. Материал направлен на рассмотрение в Департамент контроля качества и безопасности товаром и услуг по Костанайской области. Аналогичный факт выявлен в городе Тобыл. Медицинские маски также продавались в магазине.

Рейдовые мероприятия продолжаются.

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