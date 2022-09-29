Факт обнаружения тела пропавшей 35-летней жительницы Костаная прокомментировали полицейские

В Костанае найдено тело пропавшей 35-летней девушки, которая числилась в розыске с 22 сентября.
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С заявлением в полицию о пропаже супруги обратился муж. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия.
Сегодня на пульт «102» в 8.25 поступило сообщение, что в районе Большого моста в реке, возможно, находится тело женщины.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Информация о том, что погибшая — Кауныш Бермухамбетова была подтверждена.
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти. Обстоятельства гибели выясняются в рамках досудебного расследования.
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