Факт отстрела краснокнижной птицы выявлен в Костанайской области. В сезон охоты, в ходе рейдов, сотрудники природоохранной полиции, проверяют особо популярные угодья.

«26 сентября на территории Камыстинского района, сотрудниками природоохранной полиции, задержан охотник, который подозревается в отстреле краснозобой казарки. Так же у него были изъяты две тушки крикаша и огаря. На данный момент в Камыстинском отделе зарегистрировано уголовное дело по статье «Незаконная охота»,- сказал начальник отделения природоохранной полиции ДП Костанайской области Талгат Ахметов.

Назначены экспертизы: судебно-медицинская, биологическая, трассологическая, баллистическая. В том числе и для того, что бы выяснить, какой ущерб был нанесен государству. Краснозобая казарка, по словам специалистов, является редчайшей птицей, популяция которой находятся под угрозой исчезновения и отстреливший её человек обязан был это знать.

«Каждый охотник, когда сдаёт охотминимум, то есть получает охотничий билет, а они все проходят курсы обучения, сдают экзамены. В рамках этого курса известно какие птицы, какие животные занесены в красную книгу, все изучается»,- пояснил Талгат Ахметов.

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