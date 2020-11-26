Факт работы такси, нахождение на улице без надобности. Более 30 нарушений карантина выявили в Костанайской области

За 25 ноября на санитарных постах проверено 12526 единиц транспорта, в том числе 8047 легкового, 194 пассажирского, 4285 грузового и 20473 человека. Отказано во въезде 60 автомашинам.

При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.

Для несения службы на санитарных постах привлечено 111 сотрудников полиции, 40 медицинских работников и 25 патрульных автомашин.

За прошедшие сутки мониторинговыми группами выявлено 31 нарушение режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22:00 часов.

Так, 25 ноября в 01:14 часов сотрудниками полиции выявлен факт, управления автомашиной «Volkswagen Polo», принадлежащей такси «Урбан».

Мониторинговой группой при посещении магазина «Ак Ниет» в 4 микрорайоне Лисаковска установлено отсутствие записей в журнале термометрии, градусника, средства дезинфекции «диохлор», разметки дистанции.

Также в Лисаковске, в 00:04 часов сотрудниками полиции возле дома №12 6 микрорайона задержан мужчина 1989 года рождения, неработающий, который находился без необходимости вне жилого помещения.

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