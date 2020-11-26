USD 422.87
EUR 503.38
RUB 5.6
  1. Home
  2. Новости
  3. Факт работы такси, нахождение на улице без надобности. Более 30…

Факт работы такси, нахождение на улице без надобности. Более 30 нарушений карантина выявили в Костанайской области

фото 24.kz

Vinkmag ad

За 25 ноября на санитарных постах проверено 12526 единиц транспорта, в том числе 8047 легкового, 194 пассажирского, 4285 грузового и 20473 человека. Отказано во въезде 60 автомашинам.

При проверке автотранспорта лиц с явными симптомами КВИ не выявлено. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало.
Для несения службы на санитарных постах привлечено 111 сотрудников полиции, 40 медицинских работников и 25 патрульных автомашин.

За прошедшие сутки мониторинговыми группами выявлено 31 нарушение режима карантина, основными из которых являлись нахождение на рабочих местах без масок, работа заведения после запрещенного времени и нахождение на улице без необходимости после 22:00 часов.

Так, 25 ноября в 01:14 часов сотрудниками полиции выявлен факт, управления автомашиной «Volkswagen Polo», принадлежащей такси «Урбан».

Мониторинговой группой при посещении магазина «Ак Ниет» в 4 микрорайоне Лисаковска установлено отсутствие записей в журнале термометрии, градусника, средства дезинфекции «диохлор», разметки дистанции.

Также в Лисаковске, в 00:04 часов сотрудниками полиции возле дома №12 6 микрорайона задержан мужчина 1989 года рождения, неработающий, который находился без необходимости вне жилого помещения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Три автомобиля сгорели в Рудном