Факт работы такси после 22:00 часов выявили в Костанае

Согласно Постановлению главного санитарного врача Костанайской области Владимира Нечитайло, в регионе введены ограничения на пассажирские перевозки, сообщается в аккаунте Instagram региональной службы коммуникаций.

По периметру областного центра установили 7 санитарных постов, один — на въезде в Житикару, и четыре поста в районах автопереходов через госграницу Казахстана. За первый день работы сотрудники проверили более трех тысяч машин и 4 672 пассажира. Из них 86 грузовым автомобилям отказали во въезде в страну по причине отсутствия справок ПЦР с отрицательным результатом. Все они были направлены в карантинный госпиталь для обследования.

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«В Костанае для обеспечения соблюдения гражданами карантинных мер в два раза увеличены авто и пешие патрули. Так, с 22:00 до 06:00 с момента ведения ограничительных мер сотрудниками полиции выявлено 16 нарушений. К примеру, в Костанае был выявлен факт работы такси после 22:00 часов, — отметил в ходе онлайн- брифинга в РСК заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области подполковник полиции Виталий Цой.

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Сообщается, что по всем фактам нарушений собраны материалы для передачи в Департамент по контролю качества товаров и услуг, для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

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