Факт ругательства не доказан. Суд в Рудном вынес решение

Специализированным судом по административным правонарушениям Рудного рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчина за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Согласно протокола об административном правонарушении 19 января мужчина, находясь в пассажирском поезде №43 выражался нецензурной бранью. В последствии он не выполнил законные требования сотрудников полиции пройти в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении.

В суде правонарушитель вину не признал.

Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факты выражения правонарушителем нецензурной бранью, а также факт не выполнения законных требований сотрудников полиции.

В этой связи производство по делу прекращено по основаниям отсутствия состава административного правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу.

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