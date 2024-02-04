Факт ругательства не доказан. Суд в Рудном вынес решение

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Специализированным судом по административным правонарушениям Рудного рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении мужчина за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Согласно протокола об административном правонарушении 19 января мужчина, находясь в пассажирском поезде №43 выражался нецензурной бранью. В последствии он не выполнил законные требования сотрудников полиции пройти в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении.
В суде правонарушитель вину не признал.
Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факты выражения правонарушителем нецензурной бранью, а также факт не выполнения законных требований сотрудников полиции.
В этой связи производство по делу прекращено по основаниям отсутствия состава административного правонарушения.
Постановление не вступило в законную силу.