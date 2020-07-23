Факт сопротивления сотрудникам полиции зарегистрирован в Рудном

В Рудном полицейские выехали для проверки информации о нарушении тишины в ночное время. Об этом было сказано на заседании оперштаба.
30-летний горожанин оказал сопротивление при его задержании в состоянии алкогольного опьянения.
У сотрудника полиции зафиксированы телесные повреждения.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Санкция статьи предусматривает лишение свободы около трёх лет.
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