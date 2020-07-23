Факт сопротивления сотрудникам полиции зарегистрирован в Рудном

В Рудном полицейские выехали для проверки информации о нарушении тишины в ночное время. Об этом было сказано на заседании оперштаба.

30-летний горожанин оказал сопротивление при его задержании в состоянии алкогольного опьянения.

У сотрудника полиции зафиксированы телесные повреждения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы около трёх лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.