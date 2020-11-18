Факт сводничества выявили в Костанае

Факт сексуальной эксплуатации выявлен в Костанае. Эпизод зафиксирован во время проведения операции «Стоп-трафик».
«В областном центре по улице Темирбаева, была задержана 28-летняя девушка, которая вовлекала в занятие проституцией двух сестёр 2000 и 2001 года рождения. Девушка-подозреваемая снимала квартиру. Две эти сестры проживали у этой девушки на квартире, в другой комнате. По заявкам она их отправляла. Так же у нее роль была оператора»,- сказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Нуржан Акимбеков.
По данным полиции, заниматься проституцией подозреваемая заставляла девушек, прибегая к шантажу и угрозам. Она так же держала у себя документы сестёр. Вместе с ними в предоставленной им комнате, проживал и 8-месячный ребенок одной из девушек. Сейчас пострадавшие помещены в приют по оказанию специальных, социальных услуг жертвам торговли людьми, пострадавшим от сексуальной эксплуатации. Так же, в ходе операции установлены и три факта организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством.
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