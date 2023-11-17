USD 461.55
EUR 500.78
RUB 5.19
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Факты хищения металла с кладбища выявили полицейские в Костанайской области

Факты хищения металла с кладбища выявили полицейские в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП

В Мендыкаринском районе сотрудники полиции раскрыли факты краж металла с кладбища.

В течение полугода в отдел полиции обратилось несколько заявителей о том, что с ограждений на могилах были похищенные металлические изделия — цепи.

По данному факту полиция начала досудебное расследование. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 25-летний житель района, ранее не судимый, который совершил уголовное правонарушение.

Вещественные доказательства изъяты из пункта приема металла и возвращены владельцам. По этому поводу жители района выразили сотрудникам полиции благодарность за оперативность действий в столь важном для них вопросе.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Отбасы банк» ужесточает требования по получению промежуточных займов
Следующая новость

«Коронавирус вам покажется детским лепетом» — казахстанцев предупредила известный врач