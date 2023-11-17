Факты хищения металла с кладбища выявили полицейские в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
В Мендыкаринском районе сотрудники полиции раскрыли факты краж металла с кладбища.
В течение полугода в отдел полиции обратилось несколько заявителей о том, что с ограждений на могилах были похищенные металлические изделия — цепи.
По данному факту полиция начала досудебное расследование. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 25-летний житель района, ранее не судимый, который совершил уголовное правонарушение.
Вещественные доказательства изъяты из пункта приема металла и возвращены владельцам. По этому поводу жители района выразили сотрудникам полиции благодарность за оперативность действий в столь важном для них вопросе.
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