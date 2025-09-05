Факты хищения субсидий выявлены в ходе проверки прокуратурой района Беимбета Майлина. 96 миллионов тенге были выделены государством на удешевление корма для скота и ведения селекционной работы.
По результатам проверки прокурорами начато досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Установлена вина трех лиц, которые были преданы суду. В связи с полным признанием вины подсудимыми уголовное дело рассмотрено судом в сокращенном порядке.
Приговором суда района Беимбета Майлина виновные приговорены к различным срокам реального лишения свободы, и взяты под стражу в зале суда. Кроме того, с них, в пользу государства, взыскана вся сумма причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу
