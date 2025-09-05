 Ya Metrika Fast
USD 540.87 EUR 632.01 RUB 6.76

Факты хищения субсидий выявлены в ходе проверки прокуратурой в Костанайской области

— Сегодня, 16:20
Изображение для новости: Факты хищения субсидий выявлены в ходе проверки прокуратурой в Костанайской области

Фото взято с сайта Генпрокуратуры РК

Факты хищения субсидий выявлены в ходе проверки прокуратурой района Беимбета Майлина. 96 миллионов тенге были выделены государством на удешевление корма для скота и ведения селекционной работы.

По результатам проверки прокурорами начато досудебное расследование по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Установлена вина трех лиц, которые были преданы суду. В связи с полным признанием вины подсудимыми уголовное дело рассмотрено судом в сокращенном порядке.

Приговором суда района Беимбета Майлина виновные приговорены к различным срокам реального лишения свободы, и взяты под стражу в зале суда. Кроме того, с них, в пользу государства, взыскана вся сумма причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.