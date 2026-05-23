Важные изменения сообщили родителям абитуриентов





Казахстанские вузы ждут масштабные изменения перед новой приемной кампанией. В стране планируют постепенно внедрять академическую и управленческую автономию университетов по модели Nazarbayev University, сообщает Inbusiness.kz.

Как сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, реформа направлена на снижение избыточного контроля со стороны государства и повышение самостоятельности вузов. Университеты смогут самостоятельно разрабатывать образовательные программы и присуждать научные степени, однако такие полномочия получат только учебные заведения с высокими показателями и устойчивым финансированием.

В 2026 году также планируют запустить Национальный цифровой рейтинг вузов. При оценке будут учитывать репутацию университетов, научные достижения, востребованность выпускников, международное сотрудничество и качество управления.

Кроме того, в Казахстане усиливают подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. В вузах уже работают десятки совместных лабораторий с крупными международными компаниями, а дисциплины по ИИ становятся обязательными для студентов всех специальностей.

По данным министерства науки и высшего образования, особый акцент делают на профессиях будущего — анализе данных, машинном обучении, кибербезопасности и цифровой инженерии. В стране также продолжается реализация программы AI-Sana, в рамках которой тысячи студентов обучаются AI-предпринимательству и создают собственные проекты.

