Факты нарушения правил фармацевтической деятельности выявили костанайские полицейские

В Костанайской области закончился этап республиканского оперативно профилактического мероприятия «Дәрмек».

В соответствии с указанием МВД Республики Казахстан в период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года на территории Костанайской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».

Сотрудниками полиции проверено 3 лечебно-профилактические учреждения, 11 аптек, 1 промышленное предприятие. В ходе проведенных мероприятий правоохранительными органами выявлено 2 факта по статье «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами», 8 фактов по статье «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств.

Также, выявлено 4 наркоправонарушений: 1 факт по статье «Сбыт наркотических средств, 3 факта наркопроступков.

В текущем году из незаконного оборота изъято около 300 кг. различных наркотических средств.

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