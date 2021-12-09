Факты нарушения правил фармацевтической деятельности выявили костанайские полицейские

В Костанайской области закончился этап республиканского оперативно профилактического мероприятия «Дәрмек».
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В соответствии с указанием МВД Республики Казахстан в период с 29 ноября по 3 декабря 2021 года на территории Костанайской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек».
Сотрудниками полиции проверено 3 лечебно-профилактические учреждения, 11 аптек, 1 промышленное предприятие. В ходе проведенных мероприятий правоохранительными органами выявлено 2 факта по статье «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами», 8 фактов по статье «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств.
Также, выявлено 4 наркоправонарушений: 1 факт по статье «Сбыт наркотических средств, 3 факта наркопроступков.
В текущем году из незаконного оборота изъято около 300 кг. различных наркотических средств.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области