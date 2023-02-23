Факты управления автомобилем с подложными номерами выявили в Костанайской области

Водители с подложными номерами передвигались на территории Карабалыкского и Житикаринского районов. Эти факты были выявлены в рамках ОПМ «Безопасная дорога».

Им грозит наказание по статье 590 ч.4 КОАП РК, которое влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Всего в Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия выявлено 1250 нарушений. Такое количество нарушений было зарегистрировано за три дня оперативно-профилактического мероприятия.

«В ходе ОПМ 25 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения. Выявлено 5 фактов управления автомобилем лицами, лишенными права управления, а также 22 факта управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления. 82 водителя привлечены за превышение скорости, а также зарегистрировано 23 факта незаконного переоборудования ТС, на специализированную штрафную стоянку водворено более 40 автомашин», — рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Женис Бисембаев.

Также полицейскими проведено 125 дополнительных обследований дорог и дорожных сооружений, выдано 122 предписаний по устранению недостатков в содержании дорог. За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц.

Напомним, что республиканское ОПМ «Безопасная дорога» проходит с 20 по 24 февраля, с целью усиления дорожной безопасности, снижения аварийности на автомобильных дорогах области, а также профилактики нарушений правил дорожного движения на территории области.

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