Фаланги пальцев отрезало ребенку на детской площадке

Фаланги на безымянном пальце и мизинце отрезало 13-летнему мальчику на детских качелях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание «Мой город».

Происшествие случилось в городе Уральск. В редакцию издания обратилась Карлыгаш Кудряшова. Она рассказала, что несчастный случай с ее сыном произошел из-за сломанных качелей.

«В тот вечер Никита, как обычно, пошел играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы! Я даже не помню, как бежала туда, это какой-то ужас. Шок. Увидела Никиту, смотрю — на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло», — вспоминает мама подростка.

По словам женщины, дети не смогли дозвониться в скорую.

«Муж повез сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану, и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Вы посмотрите, в каком состоянии игровая площадка. Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за все это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберет или не отремонтирует?» — задается вопросами мать мальчика.

Кудряшова подчеркнула, что ее сын до сих пор находится в шоковом состоянии. Он стесняется полученных увечий.

В Управлении здравоохранения ЗКО факт подтвердили и сообщили, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти. Подростка направили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

У кого на балансе находится детская площадка, в акимате Уральска пообещали сообщить позже.