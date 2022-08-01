USD 479.51
EUR 492.12
RUB 7.69
kk ru en
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Фаланги пальцев отрезало ребенку на детской площадке

Фаланги пальцев отрезало ребенку на детской площадке

nesidelki.ru

Фаланги на безымянном пальце и мизинце отрезало 13-летнему мальчику на детских качелях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание «Мой город».

Происшествие случилось в городе Уральск. В редакцию издания обратилась Карлыгаш Кудряшова. Она рассказала, что несчастный случай с ее сыном произошел из-за сломанных качелей.

«В тот вечер Никита, как обычно, пошел играть на детскую площадку со своими друзьями. Спустя некоторое время с телефона сына позвонил его друг и попросил меня прийти на площадку. Он сказал, что ему оторвало пальцы! Я даже не помню, как бежала туда, это какой-то ужас. Шок. Увидела Никиту, смотрю — на земле лежит часть пальца. Тогда меня всю трясло», — вспоминает мама подростка.

По словам женщины, дети не смогли дозвониться в скорую.

«Муж повез сына в областную больницу, но там не приняли и отправили в детскую больницу. Тогда супруг настоял, чтобы сыну обработали рану, и отвез его детскую, где ему ампутировали одну фалангу. В итоге сын лишился фаланг двух пальцев на правой руке. Вы посмотрите, в каком состоянии игровая площадка. Это мыслимо, чтобы она была настолько опасной? Кто будет отвечать за все это? Почему никто не смотрит за инвентарем? Если качели в неисправном состоянии, почему никто их не уберет или не отремонтирует?» — задается вопросами мать мальчика.

Кудряшова подчеркнула, что ее сын до сих пор находится в шоковом состоянии. Он стесняется полученных увечий.

В Управлении здравоохранения ЗКО факт подтвердили и сообщили, что у ребенка диагностирована травматическая ампутация IV-V ногтевых фаланг правой кисти. Подростка направили на амбулаторное лечение.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО рассказали, что данный факт зарегистрирован, ведется досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

У кого на балансе находится детская площадка, в акимате Уральска пообещали сообщить позже.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Купил без документов. За что задержали водителя авто полицейские Костаная
Следующая новость

Около 400 000 первоклассников примут казахстанские школы в предстоящем учебном году