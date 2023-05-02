Фальшивое ДТП. Костанайцев, сымитировавших аварию, судят в Костанае

Перед судом предстали четыре человека. Двое из них сотрудники одной из пожарных частей города.

Началось все с того, что 9 декабря 2022 года старший лейтенант гражданской защиты Максат Сабыржан на своем кроссовере JAC S7 въехал в столб, повредив правую сторону кузова.

«После чего Сабыржан, движимый корыстной целью задался преступным умыслом получения обманным путем страховой выплаты и разработал преступный план инсценировки ДТП. Сабыржан позвонил своему знакомому Шетигулову и сообщил, что совершил ДТП, и ему нужна машина со страховым полисом, для имитации ДТП и получения страховой выплаты», — сказала государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

Шетигулов связался со своим знакомым Райымбеком Камышевым. У него автомобиля не было, но он нашел Нурмахана Умирзак, у жены которого есть «Ауди». Тот, за вознаграждение, тоже согласился участвовать в афере, для чего вписал Камышева в страховку. Трюк они провернули вечером 13 декабря в районе Костанай-2.

«В 18:40, реализуя свой преступный план, в Костанае, на пересечении улиц Достык и Крупской, Сабыржан, управляя автомашиной «JAC S7» умышленно совершил заранее подготовленное столкновение с автомашиной «Ауди А6″, под управлением Умирзак. После имитированного столкновения автомашин Сабыржан и Умирзак, с целью обмана сотрудников полиции, разместили на месте столкновения осколки поврежденных частей кузова указанных автомобилей, а также разлили на дорожное полотно охлаждающую жидкость», — говорится в тексте обвинения.

Инсценировщики позвонили в полицию. На место прибыл патруль. Его сотрудникам сообщили, что автомобилем «Ауди» управлял Камышев, и полицейские задокументировали факт ДТП. Камышева позже привлекли к административной ответственности. А Сабыржан предоставил в Костанайский филиал страховой компании «Евразия» документы о нанесенном ему ущербе больше чем на полтора миллиона тенге. В феврале страховщики перечислили ему деньги. Подельники в тот же день поделили деньги согласно договоренности. Сабыржан закрыл кредит, который брал на ремонт своей машины. По 180 тысяч тенге достались Камышеву и Умирзаку. Однако, вскоре факт мошенничества был выявлен сотрудниками антикоррупционной службы. В суде все фигуранты дела вину признали, деньги страховой компании вернули.

«Прошу суд признать Сабыржан Максат виновным по статье 190 УК РК, и назначить наказание в виде двух лет ограничения свободы без дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — сказала гособвинитель Мариям Сулейменова.

Такое же наказание прокурор просит назначить и другим фигурантам дела. Судебное решение должно быть принято и оглашено в ближайшее время.

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