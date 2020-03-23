Фармацевт назвала состав идеального антисептика

Фармацевт из Испании Мар Сиейра в интервью местной газете La Vanguardia назвала состав идеального антисептика от коронавируса, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.

По словам фармацевта, чтобы антисептический гель защищал от нового коронавируса, он должен обладать вирулицидным действием. Сиейра отметила, что гель, содержащий 70 процентов спирта, быстро убивает бактерии. Она пояснила, что такой санитайзер эффективен против туберкулезной палочки, ВИЧ и гепатита B, а также грибковых заболеваний. От вирусных инфекций защитит антибактериальный гель с высоким процентом этилового спирта в составе.

«Этанол обладает сильным и повсеместным вирулицидным действием по сравнению с другими видами спиртов, например пропанолом. Поэтому под спектр вирулицидной активности геля, содержащего 95 процентов этанола, подпадает большинство клинически значимых вирусов», — объяснила фармацевт.

Сиейра посоветовала отдавать предпочтение сертифицированным средствам, которые одобрены министерством здравоохранения. Она также напомнила, что регулярное использование антисептиков сушит и раздражает кожу рук, поэтому ее необходимо увлажнять.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день количество заразившихся во всем мире превысило 314 тысяч человек, свыше 13 тысяч скончались.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.