Фасады 40 многоэтажек в районе КСК покрасят, а балконы домов застеклят в едином стиле

Несколько многоэтажек в районе КСК в этом году должны заметно преобразиться. Уже на протяжении пяти лет в Костанае ведётся плановая работа по обновлению фасадов. Попадают в список в основном те дома, которые давно уже не видели ремонта. Их красят в определенные цвета в едином архитектурном стиле города. А также проводится монтаж новых окон на балконах. Их ставят в основном на лицевой части дома.

«Мы подходим так, все зависит от расположения самого дома. Если дом будет просматриваться с обоих сторон, то мы стараемся вкруговую заменить его. Где основные улицы, там да, у нас часть та, которая выходит на саму улицу. Ремонт планируется по улицам Кобланды батыра, Каирбекова, Курганская и улица Текстильщиков», — сообщил Дияр Айжаров, заместитель руководителя отдела жилищных отношений Костаная.

Как отметил Дияр Айжаров, по 30 многоэтажкам конкурсные процедуры завершились, и уже в ближайшее время подрядные организации приступят к работам, ещё по 10 домам подрядчики еще не определились. Приведут в порядок в этом году и бульвар молодежи, который находится в районе КСК. После зимы территория здесь выглядит неопрятно. Здесь отремонтируют фонтаны, которые нормально не работают уже не первый сезон.

В районе КСК планируется также работа по озеленению. В городском отделе ЖКХ рассказали, что по улицам Курганская, Каирбекова, Кобланды батыра и Текстильщиков будут высажены деревья. Конкурс был объявлен, однако пока подрядная организация еще не нашлась.

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