Фасады семи костанайских домов капитально отремонтируют в следующем году

Эти работы будут проводиться для придания городу единого архитектурного облика.

Сейчас отдел жилищных отношений в поисках подрядной организации, которая составит проектно-сметную документацию. Какие дома попали в список.

В этом году в Костанае обновили фасадов семи многоэтажек. Все они находятся на проспекте Абая. Работы проводились для придания городу единого архитектурного облика, и их уже полностью завершили. На эти цели из городского бюджета было выделено 52 миллиона тенге.

«На следующий год у нас есть в планах провести капитальный ремонт как минимум семи домов. Также проведена бюджетная заявка на проведение и текущего ремонта. Отбор проводится из заявлений, поступивших от собственников квартир. Обязательное условие- 2/3 собственников квартир должны быть за»,- руководитель отдела жилищных отношений акимата города Костанай Сактаган Мустафин.

Разница между текущим и капитальным ремонтом в том, что при капитальном, кроме фасада обновляют и кровлю здания. Именно такие работы намерены в следующем году провести по адресам Байтурсынова 55 и Аль-фараби 72, жилые дома соединеннные башней с часами. Если у этих домов внешний облик достаточно не плох, то вот дом по улице Толстого 51, который также попадет под капитальный ремонт, выглядит плачевно, здесь даже без технических обследований видно, что здание нуждается в ремонте.

«В целом работы по ремонту фасадов проводится при наличии бюджетных средств. Это право местных исполнительных органов. Жители могут и сами проводить ремонты. Содержание местного имущества -это обязанность самих жильцов. Акимат это проводит тогда, когда есть средства бюджетные, на проведение таких работ.Для этого есть кредитные программы, на следующий год это можно будет реализовывать через СПК «Тобол»,- говорит руководитель отдела.

Как рассказал Сактаган Мустафин, через СПК люди могут воспользоваться льготным кредитом до 15-ти лет, чтобы провести ремонт своего дома, то есть привести в порядок кровлю, фасад, подъезды и подвал. Тут уже всё зависит от желания и возможностей жильцов.

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