Федор Кукоба — Память о Великой Отечественной войне

Кукоба Федор Артемович. Родился 10 сентября 1912 года в селе Семиозерное. Трудовую деятельность начал в 1930 году в Семиозерном лесхозе учеником механика. В 1936 году получил удостоверение шофера. 25 октября 1941 года был призван в армию, служил в 55-ом автотранспортном батальоне. С марта 1942 года был шофером на установках «катюша» в 53-ем гвардейском минометном полку. Воевал и на Корельском фронте. Участвовал в войне с Японией. Имеет награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 3 июня 1946 был демобилизован. Работал в Семиозерной МТС, шофер-комбайнер. В 1949 году переехал с семьей в Аракарагайский лесхоз, где работал шофером. В 1965 году переведен механиком лесхоза. В 1975 году ушел на пенсию. Воспитал 5 детей и имел 12 внуков. Умер 18 июля 1997 года, похоронен в селе Красный Кордон.

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