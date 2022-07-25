Фейерверк, певица Назима, фестиваль. Как отметят костанайцы День города

В преддверии праздника, творческие коллективы районов и городов области подарят костанайцам и гостям города музыкальные поздравления. Концертные программы состоятся 5, 6 и 12, 13 августа по пятницам и субботам, в трех локациях: в Сити – центре, на площади перед «Жастар сарайы» и на Набережной по ул.Гашека.

В эти же дни по улицам города в рамках проекта «История моего города» согласно маршрута будут курсировать празднично оформленные два экскурсионных двухэтажных автобуса. Профессиональные экскурсоводы расскажут интересные факты из истории города Костаная, проведут викторины и конкурсы. В автобусах будут установлены экраны демонстрирующие фильм об истории и развитии города Костаная, фотографии с видами старого города усиливающие эмоциональное восприятие экскурсии. Маршрут автобусов для удобства горожан разработан так, чтоб каждый желающий, бесплатно имел возможность доехать с одной концертной площадки до другой. График работы экскурсионных автобусов будет дополнительно размещен в средствах массовой информации.

Основной старт праздничным мероприятиям 19 августа на Набережной по улице Гашека в семь часов вечера даст этно-фестиваль, целью которого является возрождение национальных традиций и наследия кочевников.

Также на этой площадке пройдет Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций, который воссоздаст материальную культуру древнего населения. Это позволит привлечь большую аудиторию реконструкторов, историков, ремесленников и дизайнеров. В рамках этно-фестиваля пройдут выступления по Қазақша куресі «Қостанай батыры» на приз акима города Костаная.

Впервые вниманию горожан будут представлены показательные виды состязаний по Садақ ату, с участием спортсменов из разных регионов Казахстана. Наиболее увлекательной для зрителей и сложной для лучников станет традиция «Жамбы ату». Целью показательных выступлений является популяризация и возрождение традиционной национальной стрельбы из лука. В восемь часов вечера, на сцене амфитеатра, состоится церемония открытия этно-фестиваля. В программе запланировано выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Сармад» из города Атырау. В их исполнении прозвучат музыкальные мотивы народов Великой степи, соединяющие в себе мелодии предков и современное искусство.

Украшением фестиваля станет театр казахских обрядов, традиций и костюмов — этно-проект Орда из города Алматы. Задача проекта показать красоту казахского этнического костюма, обычаев и традиций. Это один из немногих проектов, который представляет Казахстан за рубежом. Каждый горожанин будет иметь возможность сфотографироваться с казахским батыром ростом не менее двух метров. Коллектив примет участие не только в фотосессиях, но и выступит в концертной программе с древними казахским инструментами.

На площади Сити-центра, 19 августа в пять часов вечера, при поддержке управления спорта области, состоится Фестиваль боевых искусств. Бойцы по кикбоксингу, смешанным боевым единоборствам, джиу-джитсу, каратэ и другим видам покажут свое мастерство в искусстве ведения боя.

На сцене областного акимата в семь часов вечера, молодежь города представит творческую программу. В танцевальном батле «Костанай — молодежный город» примут участие коллективы колледжей. Летний Кубок КВН объединит студентов и школьников, а также самобытные команды Костанайской области.

Здесь же будут показаны видеоролики конкурса мобилографии «Мой город в моем телефоне», направленного на популяризацию искусства создания видеофильмов среди молодежи. Автор лучшего видеоролика получит приз – сотовый телефон марки Айфон.

И в завершении в рамках фестиваля «Жастарfest» выступят группа «MuzArtLive» и известный костанайский дуэт «BRO». Творческий союз братьев Жазыкпаевых дуэт «BRO» стал первым победителем в категории «Группы» за всю историю проекта «X-Factor Казахстан». Они ведут большую благотворительную и творческую работу не только в Костанае, но и в Алматы, Нур-Султане.

20 августа с одиннадцати утра до четырех часов на набережной продолжатся соревнования и фестиваль древних технологий. Планируется работа творческих площадок фестиваля. Состоится демонстрация реконструкции колесницы эпохи бронзы, реконструкции костюма и вооружения сакского воина. Будут проводиться мастер-классы по археометаллургии, ковроткачеству, ювелирному мастерству, изготовлению изделий из кожи и дерева. Продолжится выставка — продажа изделий костанайских ремесленников.

Впервые, при поддержке управления культуры Костанайской области, будет работать книжная выставка — ярмарка казахстанских издательств и местных авторов, которая познакомит с новыми произведениями, авторами и направлениями в литературе. Это знаковое мероприятие для нашего города, направленное на развитие книжной культуры, укрепление отношений между читателем и автором, формирование культуры чтения и организации площадки для обмена опытом издательств.

Фестиваль детского творчества «Костанай город детства» расположится на площади перед Региональным университетом им. А. Байтурсынова, где расположатся 6 творческих зон для детей по разным направлениям, будут проведены конкурсы и викторины. В фестивале примут участие более 1000 детей, предусмотрены сладкие призы и подарки.

В три часа на площади перед областным акиматом состоится часовой сольный концерт ансамбля «Карнавал».

После этого на сцене 80 юных домбристов представят зрителям произведения казахских композиторов.

Вечернюю программу в семь часов откроет выступление легендарного оркестра джазовой музыки под руководством заслуженного деятеля культуры Александра Сергеевича Евсюкова.

Продолжит мероприятия в восемь вечера вечерний праздничный концерт на сцене на площади областного акимата. В программе вручение знаков «Почетный гражданин Костанайской области» и «Почетный гражданин города Костаная», награждение победителей состязаний «Қазақша күрес» и концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

На одной сцене выступят:

Популярная певица, актриса и телеведущая Камшат Жолдыбаева имеет в репертуаре не только эстрадные но и народные песни.

Один из самых самобытных коллективов, легендарная алматинская рок-группа MOTOR-ROLLER. В арсенале группы 8 альбомов и 20 клипов.

Яркая, талантливая певица, Назима, участница проектов «Песни на ТНТ», «Фабрика звезд» и представительница известного лейбла «BlackStar».

В завершении по традиции состоится праздничный фейерферк.

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