USD 483.88
EUR 491.57
RUB 8.37
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Фейерверк, певица Назима, фестиваль. Как отметят костанайцы День города

Фейерверк, певица Назима, фестиваль. Как отметят костанайцы День города

alau.kz

В преддверии праздника, творческие коллективы районов и городов области подарят костанайцам и гостям города музыкальные поздравления. Концертные программы состоятся 5, 6 и 12, 13 августа по пятницам и субботам, в трех локациях: в Сити – центре, на площади перед «Жастар сарайы» и на Набережной по ул.Гашека.

В эти же дни по улицам города в рамках проекта «История моего города» согласно маршрута будут курсировать празднично оформленные два экскурсионных двухэтажных автобуса. Профессиональные экскурсоводы расскажут интересные факты из истории города Костаная, проведут викторины и конкурсы. В автобусах будут установлены экраны демонстрирующие фильм об истории и развитии города Костаная, фотографии с видами старого города усиливающие эмоциональное восприятие экскурсии. Маршрут автобусов для удобства горожан разработан так, чтоб каждый желающий, бесплатно имел возможность доехать с одной концертной площадки до другой. График работы экскурсионных автобусов будет дополнительно размещен в средствах массовой информации.

Основной старт праздничным мероприятиям 19 августа на Набережной по улице Гашека в семь часов вечера даст этно-фестиваль, целью которого является возрождение национальных традиций и наследия кочевников.

Также на этой площадке пройдет Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций, который воссоздаст материальную культуру древнего населения. Это позволит привлечь большую аудиторию реконструкторов, историков, ремесленников и дизайнеров. В рамках этно-фестиваля пройдут выступления по Қазақша куресі «Қостанай батыры» на приз акима города Костаная.

Впервые вниманию горожан будут представлены показательные виды состязаний по Садақ ату, с участием спортсменов из разных регионов Казахстана. Наиболее увлекательной для зрителей и сложной для лучников станет традиция «Жамбы ату». Целью показательных выступлений является популяризация и возрождение традиционной национальной стрельбы из лука. В восемь часов вечера, на сцене амфитеатра, состоится церемония открытия этно-фестиваля. В программе запланировано выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Сармад» из города Атырау. В их исполнении прозвучат музыкальные мотивы народов Великой степи, соединяющие в себе мелодии предков и современное искусство.

Украшением фестиваля станет театр казахских обрядов, традиций и костюмов — этно-проект Орда из города Алматы. Задача проекта показать красоту казахского этнического костюма, обычаев и традиций. Это один из немногих проектов, который представляет Казахстан за рубежом. Каждый горожанин будет иметь возможность сфотографироваться с казахским батыром ростом не менее двух метров. Коллектив примет участие не только в фотосессиях, но и выступит в концертной программе с древними казахским инструментами.
На площади Сити-центра, 19 августа в пять часов вечера, при поддержке управления спорта области, состоится Фестиваль боевых искусств. Бойцы по кикбоксингу, смешанным боевым единоборствам, джиу-джитсу, каратэ и другим видам покажут свое мастерство в искусстве ведения боя.

На сцене областного акимата в семь часов вечера, молодежь города представит творческую программу. В танцевальном батле «Костанай — молодежный город» примут участие коллективы колледжей. Летний Кубок КВН объединит студентов и школьников, а также самобытные команды Костанайской области.

Здесь же будут показаны видеоролики конкурса мобилографии «Мой город в моем телефоне», направленного на популяризацию искусства создания видеофильмов среди молодежи. Автор лучшего видеоролика получит приз – сотовый телефон марки Айфон.

И в завершении в рамках фестиваля «Жастарfest» выступят группа «MuzArtLive» и известный костанайский дуэт «BRO». Творческий союз братьев Жазыкпаевых дуэт «BRO» стал первым победителем в категории «Группы» за всю историю проекта «X-Factor Казахстан». Они ведут большую благотворительную и творческую работу не только в Костанае, но и в Алматы, Нур-Султане.

20 августа с одиннадцати утра до четырех часов на набережной продолжатся соревнования и фестиваль древних технологий. Планируется работа творческих площадок фестиваля. Состоится демонстрация реконструкции колесницы эпохи бронзы, реконструкции костюма и вооружения сакского воина. Будут проводиться мастер-классы по археометаллургии, ковроткачеству, ювелирному мастерству, изготовлению изделий из кожи и дерева. Продолжится выставка — продажа изделий костанайских ремесленников.

Впервые, при поддержке управления культуры Костанайской области, будет работать книжная выставка — ярмарка казахстанских издательств и местных авторов, которая познакомит с новыми произведениями, авторами и направлениями в литературе. Это знаковое мероприятие для нашего города, направленное на развитие книжной культуры, укрепление отношений между читателем и автором, формирование культуры чтения и организации площадки для обмена опытом издательств.

Фестиваль детского творчества «Костанай город детства» расположится на площади перед Региональным университетом им. А. Байтурсынова, где расположатся 6 творческих зон для детей по разным направлениям, будут проведены конкурсы и викторины. В фестивале примут участие более 1000 детей, предусмотрены сладкие призы и подарки.

В три часа на площади перед областным акиматом состоится часовой сольный концерт ансамбля «Карнавал».
После этого на сцене 80 юных домбристов представят зрителям произведения казахских композиторов.

Вечернюю программу в семь часов откроет выступление легендарного оркестра джазовой музыки под руководством заслуженного деятеля культуры Александра Сергеевича Евсюкова.

Продолжит мероприятия в восемь вечера вечерний праздничный концерт на сцене на площади областного акимата. В программе вручение знаков «Почетный гражданин Костанайской области» и «Почетный гражданин города Костаная», награждение победителей состязаний «Қазақша күрес» и концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.

На одной сцене выступят:

Популярная певица, актриса и телеведущая Камшат Жолдыбаева имеет в репертуаре не только эстрадные но и народные песни.
Один из самых самобытных коллективов, легендарная алматинская рок-группа MOTOR-ROLLER. В арсенале группы 8 альбомов и 20 клипов.
Яркая, талантливая певица, Назима, участница проектов «Песни на ТНТ», «Фабрика звезд» и представительница известного лейбла «BlackStar».

В завершении по традиции состоится праздничный фейерферк.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Внимание! Информация для потребителей горячей воды
Следующая новость

РТН Подробности. Максим Падерин