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Фейерверк в честь празднования дня рождения Костаная — видео

Фейерверк запустили в Котанае в 23.00. Судя по отклыкам в социальных сетях, костанцы остались довольны салютом. 

 

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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