Фейерверки на Новый год подорожают на 70%

Пиротехника для празднования Нового года в декабре 2021 года подорожает на 60–70%. Резкий рост стоимости фейерверков специалисты связывают с новыми законами в Китае и нехваткой контейнеров для перевозки пиротехнической продукции.

Рост цен подтвердили и в сервисе «Авито» — сейчас средняя цена на петарды составляет 1250 рублей, на бенгальские свечи — 240 рублей.

По словам вице-президента Московской пиротехнической ассоциации Виктора Самошина, в 2021 году цены на пиротехнику поднялись более чем в 1,5 раза.

«С ценами беда, они в этом году повысятся на 60–70%», — заявил Самошин в интервью изданию «Газета.ру».

В сервисе для размещения объявлений «Авито» рассказали, что средняя цена бенгальских свечей выросла на 33% по сравнению с прошлым годом. Петарды за год подорожали на 56%.

Самошин отметил, что цены растут из-за повышения себестоимости пиротехники и подорожания её перевозки. В частности, в Китае — мировом лидере поставок пиротехнической продукции — увеличилась стоимость на сертификацию фейерверков, оборудование, а также аттестацию и страхование сотрудников. Из-за принятия новых законов многие фабрики закрылись, а оставшиеся повысили стоимость продукции.

Также Самошин рассказал, что на цену влияет и общемировая проблема подорожания материалов, необходимых для производства пиротехники: металла, бумаги, древесины, упаковки.

Ещё одна причина — кризис на рынке перевозок.

«Существенно возросла стоимость транспортировки — на $25 тыс. (1,8 млн рублей) за один контейнер. Если на такую сумму возрастает стоимость перевозки на один контейнер, соответственно, возрастают и следующие расходы — таможня, пошлины, НДС, это еще где-то около $10 000 (755 000 рублей)», — уточнил Самошин.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин, в свою очередь, рассказал, что если раньше пиротехнику ввозили в Россию через Владивосток, то теперь фейерверки и салюты попадают через Белоруссию или Санкт-Петербург.

«Логистика очень сильно подорожала — раза в три, наверное. Соответственно, цены в розничной продаже увеличились минимум на 40%. Если раньше коробка стоила 2000 рублей, например, то в этом году она будет стоить около 3000 рублей», — подчеркнул собеседник издания.

По мнению гендиректора объединения «Русский фейерверк» Анатолия Воробьёва, дефицит на рынке пиротехники в России сохранится до Нового года. «В Европу плывет мало контейнеров, поэтому пиротехники в этом году будет не хватать», — пояснил он.

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