Фейерверку быть! Окончательный план празднования Дня рождения Костаная

Фото alau.kz
Программа проведения Дня города, посвященная празднованию 144-летия Костаная.
16-19 августа 2023 г.
|№
|Мероприятие
|Время
|16 августа (среда)
Сити-центр
|1.
|Ретро-дискотека
|21.00-23.00
|17 августа (четверг)
|2.
|Автобусные экскурсии «Костанай в названиях и судьбах»:
— Сити-центр — Жастар Сарайы — Сити-центр
— Сити-центр – Набережная ул. Гашека — Сити-центр
|17-18 августа
16.00-22.00
|3.
|Концертные программы самодеятельных исполнителей и коллективов регионов области в рамках проекта «Dala Fest»
— концертная площадка — Сити–центр
Федоровский район
г. Рудный
— концертная площадка – Набережная ул. Гашека
г. Рудный
Костанайский район
Федоровский район
— концертная площадка — Жастар Сарайы
Костанайский район
Федоровский район
г. Рудный
|17.30-21.30
17.30-18.30
19.00-20.00
17.30-18.30
19.00-20.00
20.30-21.30
17.30-18.30
19.00-20.00
20.30-21.30
|Сити–центр
|4.
|Фото-конкурс «Город, в котором я живу»
|18.00-19.00
|5.
|Летний кубок КВН «Жайдарман»
|20.00-21.30
|6.
|Концертная программа молодежного ВИА «Другая реальность» (г. Костанай)
|21.30-22.15
|7.
|
Диджей (г. Костанай)
|22.15-23.00
|18 августа (пятница)
|Набережная (ул. Гашека)
|Этно–фестиваль
|8.
|Областные соревнования «Қазақ күресі»
|12.00-17.00
|9.
|Республиканский фестиваль этно–культурных объединений «TҮRKFest»
|18.00-20.00
|10.
|Концертная программа:
— этно-ансамбль «Қорқыт» (г. Астана);
— фольклорно-этнографический ансамбль «Мирас» (г.Костанай)
|20.00-21.00
|11.
|Этно-проект «Орда» (Казахские батыры, г. Алматы)
|21.00-21.30
|12.
|Этно-шоу Дома моды «Zeken Moda». Показ этно-коллекции «Легенды Костаная», «Поющие барханы», «Туркестан»
(г. Астана)
|21.30-21.50
|13.
|Концертная программа творческих коллективов ДК «Мирас»
|21.50-23.00
|Сити–центр
|14.
|Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair — 2023» (площадка рядом с областной прокуратурой)
|10.00-21.00
|15.
|Спортивная развлекательная программа (тоғызқұмалақ, игра в шахматы гигантскими фигурами, футбольный фристайл, конкурс баскетбольных бросков)
|14.00-17.00
|16.
|Фестиваль боевых искусств (профессиональные бои по правилам «Фулл-контакт каратэ», показательные выступления по видам единоборств: кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ и др.)
|17.00-20.00
|Улица А. Байтурсынова (ул. Гоголя – пр. Аль-Фараби)
|17.
|Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art — 2023»
|10.00-21.00
|Площадь областного акимата (сцена)
|18.
|Концертная программа, проект «Ел бірлігі – жаңа Қазахстан»:
— Айжан Нурмагамбетова — Заслуженная артистка РК,
— Курмаш Махан — Заслуженный деятель РК,
— Нурболат Арзамас — Заслуженный деятель РК.
|19.30-21.00
|19.
|Концертная программа Азамата Ибраева (г. Костанай)
|21.00-21.30
|20.
|
Kalifarniya (г. Актобе)
|21.30-22.00
|21.
|Диджей Рублев (РФ)
|22.00-23.00
|19 августа (суббота)
|Сити–центр
|22.
|Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair — 2023»
|10.00-21.00
|23.
|Концертная программа «Детство – это мы!», выступление творческих коллективов проекта ArtSport
|11.00-17.00
|24.
|Концертная программа молодежных коллективов города «Ритмы любимого города»
|17.00-18.30
|ул. А. Байтурсынова (пр. Аль-Фараби — ул. Гоголя)
|25.
|Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art — 2023»
|10.00-21.00
|Площадь А. Байтурсынова. Центральный сквер
|26.
|«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта ArtSport (центральная аллея сквера)
|11.00-15.00
|27.
|Фестиваль детского творчества «Костанай – город детства!» (площадь у памятника А. Байтурсынова)
|11.00-13.00
|28.
|Театрализованная игровая программа кукольного театра «Праздник для всех» (сцена центрального сквера)
|13.00-14.00
|Площадь областного акимата (сцена)
|29.
|Фотозона «Казахские батыры», этно-проект «Орда»
(Сити-центр, центральный сквер, площадь областного акимата)
|11.00-15.00
|30.
|Концертная программа ансамбля танца «Карнавал»
|15.00-16.00
|31.
|Концертная программа студии «Артист»
|16.00-17.00
|32.
|Концерт оркестра джазовой музыки г. Костаная
|19.00-19.45
|33.
|Торжественное открытие вечерней программы
Поздравление акима Костанайской области;
Церемония вручения знаков:
— «Почетный гражданин Костанайской области»;
— «Почетный гражданин города Костанай».
|19.45-20.40
|34.
|Концертная программа звезд эстрады
|The Jigits (Казахстан)
|20.50-21.35
|Tanir & Tyomcha (Казахстан)
|21.35-22.15
|Jah Khalib (Россия)
|22.15-23.00
|35.
|Праздничный фейерверк
|23.00