Фейерверку быть! Окончательный план празднования Дня рождения Костаная

3.

Концертные программы самодеятельных исполнителей и коллективов регионов области в рамках проекта «Dala Fest» — концертная площадка — Сити–центр Федоровский район г. Рудный — концертная площадка – Набережная ул. Гашека г. Рудный Костанайский район Федоровский район — концертная площадка — Жастар Сарайы Костанайский район Федоровский район г. Рудный