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  3. Фейерверку быть! Окончательный план празднования Дня рождения Костаная

Фейерверку быть! Окончательный план празднования Дня рождения Костаная

Фото alau.kz

Программа проведения Дня города, посвященная празднованию 144-летия Костаная.

16-19 августа 2023 г.

Мероприятие Время
16 августа (среда)

Сити-центр
1. Ретро-дискотека 21.00-23.00
17 августа (четверг)
2. Автобусные экскурсии «Костанай в названиях и судьбах»:

—         Сити-центр — Жастар Сарайы — Сити-центр

—         Сити-центр – Набережная ул. Гашека — Сити-центр

 17-18 августа

16.00-22.00
3. Концертные программы самодеятельных исполнителей и коллективов регионов области в рамках проекта «Dala Fest»

—         концертная площадка — Сити–центр

Федоровский район

г. Рудный

—         концертная площадка – Набережная ул. Гашека

г. Рудный

Костанайский район

Федоровский район

—         концертная площадка — Жастар Сарайы

Костанайский район

Федоровский район

г. Рудный

17.30-21.30

 

 

17.30-18.30

19.00-20.00

 

17.30-18.30

19.00-20.00

20.30-21.30

 

17.30-18.30

19.00-20.00

20.30-21.30
Сити–центр
4. Фото-конкурс «Город, в котором я живу» 18.00-19.00
5. Летний кубок КВН «Жайдарман» 20.00-21.30
6. Концертная программа молодежного ВИА «Другая реальность» (г. Костанай) 21.30-22.15
7.

Диджей (г. Костанай)

 22.15-23.00
18 августа (пятница)
Набережная (ул. Гашека)
Этно–фестиваль
8. Областные соревнования «Қазақ күресі» 12.00-17.00
9. Республиканский фестиваль этно–культурных объединений «TҮRKFest» 18.00-20.00
10. Концертная программа:

— этно-ансамбль «Қорқыт» (г. Астана);

— фольклорно-этнографический ансамбль «Мирас» (г.Костанай)

 20.00-21.00
11. Этно-проект «Орда» (Казахские батыры, г. Алматы) 21.00-21.30
12. Этно-шоу Дома моды «Zeken  Moda». Показ этно-коллекции  «Легенды Костаная», «Поющие барханы», «Туркестан»

(г. Астана)

21.30-21.50
13. Концертная программа творческих коллективов  ДК «Мирас» 21.50-23.00
Сити–центр
14. Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair — 2023» (площадка рядом с областной прокуратурой) 10.00-21.00
15. Спортивная развлекательная программа (тоғызқұмалақ, игра в шахматы гигантскими фигурами, футбольный фристайл, конкурс баскетбольных бросков) 14.00-17.00
16. Фестиваль боевых искусств (профессиональные бои по правилам «Фулл-контакт каратэ», показательные выступления по видам единоборств: кикбоксинг, ММА,джиу-джитсу, каратэ и др.) 17.00-20.00
Улица А. Байтурсынова  (ул. Гоголя – пр. Аль-Фараби)
17. Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art — 2023» 10.00-21.00
Площадь областного акимата (сцена)
18. Концертная программа, проект «Ел бірлігі – жаңа Қазахстан»:

Айжан Нурмагамбетова — Заслуженная артистка РК,

— Курмаш Махан — Заслуженный деятель РК,

— Нурболат Арзамас — Заслуженный деятель РК.

 19.30-21.00
19. Концертная программа Азамата Ибраева (г. Костанай) 21.00-21.30
20.

Kalifarniya (г. Актобе)

 21.30-22.00
21. Диджей Рублев (РФ) 22.00-23.00
19 августа (суббота)

 
Сити–центр
22. Книжная выставка-ярмарка издательств Казахстана «Kostanay Book Fair — 2023»   10.00-21.00
23. Концертная программа «Детство – это мы!», выступление творческих коллективов проекта ArtSport 11.00-17.00
24. Концертная программа молодежных коллективов города «Ритмы любимого города» 17.00-18.30
ул. А. Байтурсынова  (пр. Аль-Фараби — ул. Гоголя)
25. Республиканская выставка-фестиваль «Оpen air Art — 2023» 10.00-21.00
Площадь А. Байтурсынова. Центральный сквер
26. «Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта ArtSport (центральная аллея сквера) 11.00-15.00
27. Фестиваль детского творчества «Костанай – город детства!» (площадь у памятника А. Байтурсынова) 11.00-13.00
28. Театрализованная игровая программа кукольного театра «Праздник для всех» (сцена центрального сквера) 13.00-14.00
Площадь областного акимата (сцена)
29. Фотозона «Казахские батыры», этно-проект «Орда»

(Сити-центр, центральный сквер, площадь областного акимата)

 11.00-15.00
30. Концертная программа ансамбля танца «Карнавал» 15.00-16.00
31. Концертная программа студии «Артист» 16.00-17.00
32. Концерт оркестра джазовой музыки г. Костаная 19.00-19.45
33. Торжественное открытие вечерней программы

Поздравление акима Костанайской области;

Церемония вручения знаков:

—       «Почетный гражданин Костанайской области»;

—       «Почетный гражданин города Костанай».

 19.45-20.40
34. Концертная программа звезд эстрады  
The Jigits  (Казахстан) 20.50-21.35
Tanir & Tyomcha (Казахстан) 21.35-22.15
Jah Khalib (Россия) 22.15-23.00
35. Праздничный фейерверк 23.00

 

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