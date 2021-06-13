Фейк о мобильных крематориях для вакцинированных рассылают казахстанцы

Казахстанцы распространяют обнаруженное в Сети фото грузового автомобиля с надписью «Мобильный крематорий». Некоторые заявили, что такое оборудование подготовили для тех, кто скончается в результате вакцинации против COVID-19. Изображение сопроводили подписью «После вакцинации уже все подготовлено». Это неправда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

На самом деле на фото —инсинератор ИН-50.1К, разработанный компанией»Турмалин». Он предназначен для экологически безопасной утилизации биологических отходов I-V классов опасности.

Инсинератор был впервые представлен на выставке Ленэкспов 2011 году в рамках Международного экологического форума «Экология большого города-2011». Видео, показывающее полный цикл работы инсинератора, можно найти на официальном YouTube-канале производителя.

Он был создан за 8 лет до начала пандемии и никак с ней не связан. Производитель отмечает, что «мобильный крематорий не предназначен для использования в ритуальных целях и уничтожения груза».

Теория о том, что вакцинированные против COVID-19 люди начнут массово умирать в ближайшем будущем, безосновательна, сообщают эксперты.

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