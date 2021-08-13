Фейк о распылении в школах ядовитого газа запустили в Казнете

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В Telegram пользователи обсуждают сообщение о том, что в ноябре 2021 года дети начнут массово болеть, а причиной тому будет «распыление в школах и детских садах оксида азота и бериллия». Якобы таким способом заставят родителей прививать детей против коронавируса. Это неправда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.
Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
«Данное сообщение является фейковым. На данный момент приняты все меры по нераспространению КВИ в школах, вакцинированы 379 540 педагогов и сотрудников школ. Это 96 процентов всех сотрудников среднего образования. Разработан алгоритм мер по недопущению распространения коронавируса среди учащихся», — сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
Портал отмечает, что распылять оксид азота незаметно невозможно. Оксид азота – это красно-бурый, иногда оранжевый газ, обладающий резким запахом. Не заметить его нельзя. Подробнее о нем мы рассказывали ранее.
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