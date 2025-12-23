В социальных сетях вновь распространяются сообщения о якобы опасных веществах в продукции бренда «Kinder». В компетентных органах пояснили: эти сведения неактуальны и относятся к 2016 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.
По данному вопросу в своё время были проведены проверки уполномоченными структурами ЕАЭС. Нарушений по итогам контроля не выявили, информация о наличии опасных веществ подтверждения не получила.
На сегодняшний день жалоб и обращений от населения по поводу продукции «Kinder» не зарегистрировано.
Жителей просят сохранять критическое отношение к публикациям в интернете и доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Ущерб 2 млрд: в Костанайской области выявлена коррупционная схема при закупках медоборудования
Генпланы с ошибками: в Костанайской области ужесточат требования
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.