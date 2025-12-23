USD 515.02 EUR 604.22 RUB 6.5

Фейк про «Kinder»: в соцсетях распространяют устаревшую информацию

— Сегодня, 09:04
В социальных сетях вновь распространяются сообщения о якобы опасных веществах в продукции бренда «Kinder». В компетентных органах пояснили: эти сведения неактуальны и относятся к 2016 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК. 

Изображение 2 для Фейк про «Kinder»: в соцсетях распространяют устаревшую информацию

По данному вопросу в своё время были проведены проверки уполномоченными структурами ЕАЭС. Нарушений по итогам контроля не выявили, информация о наличии опасных веществ подтверждения не получила.

На сегодняшний день жалоб и обращений от населения по поводу продукции «Kinder» не зарегистрировано.

Жителей просят сохранять критическое отношение к публикациям в интернете и доверять только официальным и проверенным источникам информации.



