В социальных сетях вновь распространяются сообщения о якобы опасных веществах в продукции бренда «Kinder». В компетентных органах пояснили: эти сведения неактуальны и относятся к 2016 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

По данному вопросу в своё время были проведены проверки уполномоченными структурами ЕАЭС. Нарушений по итогам контроля не выявили, информация о наличии опасных веществ подтверждения не получила.

На сегодняшний день жалоб и обращений от населения по поводу продукции «Kinder» не зарегистрировано.

Жителей просят сохранять критическое отношение к публикациям в интернете и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

